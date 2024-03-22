Мягченкова (Заванская) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченкова (Заванская) Анна Никифоровна

Место рождения

Телятниково, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Заванский Никифор

Мать: не указана

Телятниково, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Мягченков Потап Лукьянович

Отец ребёнка: Мягченков Лукьян Тимофеевич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Мягченков Григорий Лукьянович

Отец ребёнка: Мягченков Лукьян Тимофеевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Мягченков Егор Лукьянович

Отец ребёнка: Мягченков Лукьян Тимофеевич

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Фёкла Лукьяновна

Отец ребёнка: Мягченков Лукьян Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1767
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