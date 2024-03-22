Мягченкова (Заванская) Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1767
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Заванский Никифор
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мягченков Потап Лукьянович
Отец ребёнка: Мягченков Лукьян Тимофеевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Мягченков Григорий Лукьянович
Отец ребёнка: Мягченков Лукьян Тимофеевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Мягченков Егор Лукьянович
Отец ребёнка: Мягченков Лукьян Тимофеевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Фёкла Лукьяновна
Отец ребёнка: Мягченков Лукьян Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1767