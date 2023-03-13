Рачкова Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.04.1907
Сын: Рачковъ Георгий
Отец ребёнка: Рачковъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.06.1911
Сын: Рачковъ Иванъ
Отец ребёнка: Рачковъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.03.1915
Сын: Рачковъ Иванъ
Отец ребёнка: Рачковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рачковъ Иванъ