Рачкова Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачкова Анастасия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1907

Сын: Рачковъ Георгий

Отец ребёнка: Рачковъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1911

Сын: Рачковъ Иванъ

Отец ребёнка: Рачковъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1915

Сын: Рачковъ Иванъ

Отец ребёнка: Рачковъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рачковъ Иванъ

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