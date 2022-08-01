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Литовченко Нинель Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1932

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литовченко Цезарий Григорьевич

Рождение ребёнка
21.06.1959

Сын: Литовченко Константин Цезарьевич

Отец ребёнка: Литовченко Цезарий Григорьевич

Рождение ребёнка
19.12.1961

Сын: Литовченко Дмитрий Цезарьевич

Отец ребёнка: Литовченко Цезарий Григорьевич

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