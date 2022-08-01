Литовченко Нинель Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1959
Сын: Литовченко Константин Цезарьевич
Отец ребёнка: Литовченко Цезарий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.12.1961
Сын: Литовченко Дмитрий Цезарьевич
Отец ребёнка: Литовченко Цезарий Григорьевич