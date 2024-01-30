Зубов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1985

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1985

Отец: Зубов Михаил Александрович

Мать: Зубова Людмила Андреевна

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