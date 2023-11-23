Дунаева (Кондратьева) Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева (Кондратьева) Ирина Григорьева

Место рождения

дер. Фомкино, Ермоловской волости, Углицкого уезда

Дата рождения

09.05.1775

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1775

Отец: Кондратьева Григорий Кондратьев

Мать: (Кондратьева) Федора Фёдорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунаев Ефим Федорович

Отец ребёнка: Дунаев Федор Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунаев Иван Федорович

Отец ребёнка: Дунаев Федор Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Федор Матвеев

Рождение ребёнка
?.04.1797

Сын: Дунаев Семен Федорович

Отец ребёнка: Дунаев Федор Матвеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Дунаев Николай Федоров

Отец ребёнка: Дунаев Федор Матвеев

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