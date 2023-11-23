Дунаева (Кондратьева) Ирина Григорьева
Место рождениядер. Фомкино, Ермоловской волости, Углицкого уезда
Дата рождения09.05.1775
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1775
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дунаев Федор Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дунаев Федор Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дунаев Федор Матвеев
Рождение ребёнка
?.04.1797
Отец ребёнка: Дунаев Федор Матвеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Отец ребёнка: Дунаев Федор Матвеев