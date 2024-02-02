Константинова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1758 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Дочь: Константинова Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Константинов Иван Яковлевич
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185 Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Константинова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Константинов Иван Яковлевич
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно