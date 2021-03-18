Феруленкова (Феруленкова) Нина Николаевна
Место рожденияМосква
Дата рождения08.09.1940
Дата смерти18.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1940
Москва
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Феруленков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Феруленков Николай Иванович
Бракосочетание
01.02.1963
Москва
Смерть
18.03.2021
Москва