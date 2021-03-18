Феруленкова (Феруленкова) Нина Николаевна 08.09.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феруленкова (Феруленкова) Нина Николаевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

08.09.1940

Дата смерти

18.03.2021

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1940

Отец: Лободанов Николай Максимович

Мать: Лободанова (Лаврентьева) Анастасия Егоровна

Москва
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феруленков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феруленков Николай Иванович

Бракосочетание
01.02.1963

Муж: Феруленков Николай Иванович

Москва
Смерть
18.03.2021
Москва

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