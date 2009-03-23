Добкин Савелий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добкин Савелий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1924

Дата смерти

23.03.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1954

Сын: Добкин Сергей Савельевич

Мать ребёнка: Добкина Нина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добкин Александр Савельевич

Мать ребёнка: Добкина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добкина Анастасия Савельевна

Мать ребёнка: Добкина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добкина Нина Васильевна

Смерть
23.03.2009
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Пороховское кладбище
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