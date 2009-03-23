Добкин Савелий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1924
Дата смерти23.03.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1954
Мать ребёнка: Добкина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добкин Александр Савельевич
Мать ребёнка: Добкина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добкина Анастасия Савельевна
Мать ребёнка: Добкина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добкина Нина Васильевна
Смерть
23.03.2009
Пороховское кладбище