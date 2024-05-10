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Иван Никитич

Место рождения

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1777 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1809 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Никита

Мать: не указана

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокея Трофимовна

Рождение ребёнка
1796

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокея Трофимовна

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Болданкова Васса Ивановна

Мать ребёнка: Евдокея Трофимовна

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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