Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокея Трофимовна
Рождение ребёнка
1796
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокея Трофимовна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Болданкова Васса Ивановна
Мать ребёнка: Евдокея Трофимовна
Смерть
Неизвестно