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Джалилов Джалил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1936

Дата смерти

13.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джалилова Саният

Рождение ребёнка
24.06.1961

Дочь: Джалилова Саляхат Джалиловна

Мать ребёнка: Джалилова Саният

Рождение ребёнка
10.08.1963

Дочь: Джалилова Каминат Джалиловна

Мать ребёнка: Джалилова Саният

Смерть
13.09.2019

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