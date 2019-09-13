Джалилов Джалил
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1936
Дата смерти13.09.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Джалилова Саният
Рождение ребёнка
24.06.1961
Дочь: Джалилова Саляхат Джалиловна
Мать ребёнка: Джалилова Саният
Рождение ребёнка
10.08.1963
Дочь: Джалилова Каминат Джалиловна
Мать ребёнка: Джалилова Саният
Смерть
13.09.2019