Кореньков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кореньков Василий Семёнович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кореньков Исай Александрович
Мать ребёнка: Коренькова Анастасия Никифоровна
Иловская, Зырянская волость, Мариинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кореньков Кирилл Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кореньков Ананий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кореньков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кореньков Николай Александрович
Мать ребёнка: Коренькова Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кореньков Александр Александрович
Смерть
Неизвестно