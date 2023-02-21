Кореньков Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кореньков Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кореньков Василий Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кореньков Исай Александрович

Мать ребёнка: Коренькова Анастасия Никифоровна

Иловская, Зырянская волость, Мариинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коренькова Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кореньков Кирилл Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кореньков Ананий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кореньков Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кореньков Николай Александрович

Мать ребёнка: Коренькова Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кореньков Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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