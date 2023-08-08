Тырыкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1918
Дата смерти23.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1918
Рождение ребёнка
03.07.1951
Сын: Тырыкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Тырыкина Зинаида
Тырыки, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тырыкина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Тырыкина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тырыкина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Тырыкина Зинаида
Смерть
23.12.1988