Тырыкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырыкин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1918

Дата смерти

23.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1918

Отец: не указан

Мать: Тырыкина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
03.07.1951

Сын: Тырыкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Тырыкина Зинаида

Тырыки, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тырыкина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Тырыкина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тырыкина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Тырыкина Зинаида

Смерть
23.12.1988
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