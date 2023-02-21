Лыков Иван Григорьевич
Место рожденияКурская обл., Черемисиновский р-н., д.Удерево
Дата рождения13.10.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1971
Жена: Лыкова Мария Михайловна
Курская обл., Черемисиновский р-н., д.Удерево
Рождение ребёнка
15.12.1971
Дочь: Воротынцева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Лыкова Мария Михайловна
Курская обл., п.Черемисиново д.Удерево
Рождение ребёнка
22.07.1981
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лыкова Мария Михайловна
Курская обл., п.Черемисиново
Место жительства
Неизвестно