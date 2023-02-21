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Лыков Иван Григорьевич

Место рождения

Курская обл., Черемисиновский р-н., д.Удерево

Дата рождения

13.10.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская обл., Черемисиновский р-н., д.Удерево
Бракосочетание
23.01.1971

Жена: Лыкова Мария Михайловна

Курская обл., Черемисиновский р-н., д.Удерево
Рождение ребёнка
15.12.1971

Дочь: Воротынцева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Лыкова Мария Михайловна

Курская обл., п.Черемисиново д.Удерево
Рождение ребёнка
22.07.1981

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лыкова Мария Михайловна

Курская обл., п.Черемисиново
Место жительства
Неизвестно
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