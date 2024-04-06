Новожилова Анфиса?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Новожилов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Новожилов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Новожилова Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Новожилов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно