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Новожилова Анфиса?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Новожилов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Новожилов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Новожилова Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Новожилов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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