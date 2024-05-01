Вовк Григорий Федорович 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вовк Григорий Федорович

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Место рождения

Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина

Дата рождения

1930

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Вовк Федор Лукич

Мать: Вовк (Коваленко) Пелагея Корнеевна

Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1967
Похороны
Неизвестно
Вишняки, Хорольский район, Полтавская область

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