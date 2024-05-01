Вовк Григорий Федорович
Место рожденияВишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Дата рождения1930
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1967
Похороны
Неизвестно
Вишняки, Хорольский район, Полтавская область