Шатуло Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.1966
Дочь: Кузнецова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Георгиу Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1972
Дочь: Шайхутдинова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Георгиу Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нежча, Гордеевский муниципальный район, Брянская область