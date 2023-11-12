Шатуло Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатуло Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1966

Дочь: Кузнецова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Георгиу Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1972

Дочь: Шайхутдинова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Георгиу Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Георгиу Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нежча, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
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