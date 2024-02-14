Манаев (Нургалиевна) Сагадатбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаев (Нургалиевна) Сагадатбану

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Хабибулла Хисметуллин

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1909

Сын: Манаев Идиятулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Манаев Хабибулла Хисметуллин

Рождение ребёнка
23.05.1915

Сын: Манаев Газимулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Манаев Хабибулла Хисметуллин

Рождение ребёнка
07.04.1917

Сын: Манаев Габидулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Манаев Хабибулла Хисметуллин

Смерть
Неизвестно

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