Манаев (Нургалиевна) Сагадатбану
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1909
Сын: Манаев Идиятулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Манаев Хабибулла Хисметуллин
Рождение ребёнка
23.05.1915
Сын: Манаев Газимулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Манаев Хабибулла Хисметуллин
Рождение ребёнка
07.04.1917
Сын: Манаев Габидулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Манаев Хабибулла Хисметуллин
Смерть
Неизвестно