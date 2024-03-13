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Поршуков Сергей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1983

Сын: Поршуков Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Поршукова Беркутова Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
05.06.1988

Дочь: Поршукова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Поршукова Беркутова Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
10.12.?

Сын: Поршуков Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Поршукова Беркутова Любовь Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поршукова Беркутова Любовь Егоровна

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