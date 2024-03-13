Поршуков Сергей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1983
Сын: Поршуков Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: Поршукова Беркутова Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
05.06.1988
Дочь: Поршукова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Поршукова Беркутова Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
10.12.?
Сын: Поршуков Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Поршукова Беркутова Любовь Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно