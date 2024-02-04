Пак Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тигай Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Ти Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ким Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Ти Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тигай Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Ти Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ти Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сочнева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Ти Иван
Смерть
Неизвестно