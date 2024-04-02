Малышева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1939

Дочь: Шмарова Людмила Степановна

Отец ребёнка: Малышев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Малышев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Михаил

Отец ребёнка: Малышев Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Степан

Смерть
Неизвестно
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