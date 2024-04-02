Малышева Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1939
Дочь: Шмарова Людмила Степановна
Отец ребёнка: Малышев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Малышев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Михаил
Отец ребёнка: Малышев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Степан
Смерть
Неизвестно