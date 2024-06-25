Гусев (Сысков) Борис Яковлевич 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев (Сысков) Борис Яковлевич

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Место рождения

Новоклёнское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Сысков (Сыськов) Яков Васильевич

Мать: Сыскова (Скороходова) Акулина (Акилина) Александровна

Новоклёнское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева (Гусева) Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Гусева (Бузова) Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева (Бузова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Лежнева (Гусева) Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Гусева (Бузова) Вера Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
2019
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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