Гусев (Сысков) Борис Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева (Гусева) Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Гусева (Бузова) Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Лежнева (Гусева) Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Гусева (Бузова) Вера Николаевна
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
2019
Челябинск, Челябинский, Челябинская область