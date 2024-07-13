Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти12.09.1782 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Михайло Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Сергеев
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Сергеев
Рождение ребёнка
1769
Сын: Федор Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Сергеев
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Сергеев
Рождение ребёнка
1775
Сын: Григорий Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Сергеев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Сергеев
Смерть
12.09.1782 ст.
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/389299#299 "Вотчины вдовы Ангелины Стефановны Еламидовой деревни Голенино у крестьянина Гаврилы Сергеева жена Парасковья Иванова, 50"