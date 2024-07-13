Прасковья Иванова 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Иванова

Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

12.09.1782 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Михайло Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Сергеев

Нефедово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Сергеев

Рождение ребёнка
1769

Сын: Федор Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Сергеев

Нефедово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Сергеев

Нефедово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Григорий Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Сергеев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Сергеев

Нефедово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
12.09.1782 ст.
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/389299#299 "Вотчины вдовы Ангелины Стефановны Еламидовой деревни Голенино у крестьянина Гаврилы Сергеева жена Парасковья Иванова, 50"

Мы используем куки для улучшения работы сайта.