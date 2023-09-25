Кандаурова (Семенцова) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.2000
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенцов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенцов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кандауров Алексей Викторович
Отец ребёнка: Семенцов Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно