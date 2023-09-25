Кандаурова (Семенцова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандаурова (Семенцова) Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.2000

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенцов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенцов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандауров Алексей Викторович

Отец ребёнка: Семенцов Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенцов Дмитрий Алексеевич

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