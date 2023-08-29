Гагаринов Руслан Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагаринов Ярослав
Мать ребёнка: Гагаринова (Горицкая) Виктория Юрьевна
Рождение ребёнка
08.02.2003
Дочь: Гагаринова Яна Руслановна
Мать ребёнка: Гагаринова (Горицкая) Виктория Юрьевна