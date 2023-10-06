Емельянова Марфа Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова Марфа Емельяновна

Емельянова Марфа Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клементьев Емельян Клементьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
24.08.1901

Муж: Александров Яков Александрович

Рождение ребёнка
16.09.1909

Сын: Яковлев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Александров Яков Александрович

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1912

Сын: Яковлев Леонтий Яковлевич

Отец ребёнка: Александров Яков Александрович

Рождение ребёнка
07.04.1914

Сын: Яковлев Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Александров Яков Александрович

В метрической книге фамилия отца Александров - зачеркнула и исправлена на Андреев
Рождение ребёнка
03.02.1917

Сын: Яковлев Арсений Яковлевич

Отец ребёнка: Александров Яков Александрович

Мать указана Марфа Климентова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.