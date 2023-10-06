Емельянова Марфа Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клементьев Емельян Клементьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
24.08.1901
Рождение ребёнка
16.09.1909
Отец ребёнка: Александров Яков Александрович
Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1912
Сын: Яковлев Леонтий Яковлевич
Отец ребёнка: Александров Яков Александрович
Рождение ребёнка
07.04.1914
Сын: Яковлев Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Александров Яков Александрович
В метрической книге фамилия отца Александров - зачеркнула и исправлена на Андреев
Рождение ребёнка
03.02.1917
Сын: Яковлев Арсений Яковлевич
Отец ребёнка: Александров Яков Александрович
Мать указана Марфа Климентова
Смерть
Неизвестно