Кирик Виктор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирик Виктор Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.2023

Пол

Мужской

Отец

1990 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2023

Отец: Кирик Антон Сергеевич

Мать: Кирик Юлия Дмитриевна

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