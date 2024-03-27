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Мундт Рудольф Рудольфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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