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Nunes Vaz Simha
Nunes Vaz Simha
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Дата смерти
01.04.1879
Пол
Мужской
Отец
Nunes Vaz Aaron
1843 г.р.
Мать
Nunes-Vaz (Musaphia) Rebecca
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Nunes Vaz Aaron
Мать:
Nunes-Vaz Rebecca
Смерть
01.04.1879
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