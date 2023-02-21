Nunes Vaz Simha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nunes Vaz Simha

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

01.04.1879

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Nunes Vaz Aaron

Мать: Nunes-Vaz Rebecca

Смерть
01.04.1879
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