Евдокия Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1893
Дата смерти02.12.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1893
Отец: Филимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1920
Сын: Елизаров Александр Петрович
Отец ребёнка: Елизаров Петр Федотович (Федорович)
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Елизаров Петр Федотович (Федорович)
Рождение ребёнка
26.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елизаров Петр Федотович (Федорович)
Смерть
02.12.1967