Евдокия Филимоновна 23.08.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1893

Дата смерти

02.12.1967

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1893

Отец: Филимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1920

Сын: Елизаров Александр Петрович

Отец ребёнка: Елизаров Петр Федотович (Федорович)

Ростиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Елизаров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Елизаров Петр Федотович (Федорович)

Ростиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елизаров Петр Федотович (Федорович)

Смерть
02.12.1967

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