Мартын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситченко Авраам

Мать: (Ситченко) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: (Ситченко) Татиана Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дария

Мать ребёнка: (Ситченко) Татиана Семеновна

Рождение ребёнка
Между 1751 и 1752

Дочь: Свищ Домникия

Мать ребёнка: (Ситченко) Татиана Семеновна

Смерть
Неизвестно

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