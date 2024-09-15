Мартын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ситченко Авраам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: (Ситченко) Татиана Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дария
Мать ребёнка: (Ситченко) Татиана Семеновна
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1752
Дочь: Свищ Домникия
Мать ребёнка: (Ситченко) Татиана Семеновна
Смерть
Неизвестно