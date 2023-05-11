Грищук Евдокия
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Грищук) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Грищук Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Грищук) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Грищук Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Грищук) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Грищук Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Грищук Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Грищук Дмитрий Григорьевич
Смерть
До 1850