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Грищук Евдокия

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1799

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищук Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Грищук) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Грищук Дмитрий Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Грищук) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Грищук Дмитрий Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Грищук) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Грищук Дмитрий Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Грищук Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Грищук Дмитрий Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
До 1850
Криски, Чернігівська область

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