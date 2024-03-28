Матисова (Харькова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матисов Кирилл
Отец ребёнка: Матисов Александр
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Павловск, Царскосельский уезд