Матисова (Харькова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матисова (Харькова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матисов Кирилл

Отец ребёнка: Матисов Александр

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Павловск, Царскосельский уезд

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