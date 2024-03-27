Максимова (Унагаева) Евдокия
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Унагаев Ксенофонт
Мать: Унагаева Ольга
Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Сын: Максимов Понтелеймон
Отец ребёнка: Максимов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максимов Василий
Смерть
Неизвестно