Максимова (Унагаева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Унагаева) Евдокия

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, Кихтинский р-н, с. Шерагул

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Унагаев Ксенофонт

Мать: Унагаева Ольга

Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Василий

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Василий

Рождение ребёнка
1940

Сын: Максимов Понтелеймон

Отец ребёнка: Максимов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Василий

Смерть
Неизвестно
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