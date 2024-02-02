Снегирев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снегирев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Снигирев Михаил

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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