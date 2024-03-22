Заглодина (Соколова) Неонила Алексеева
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1855
Сын: Заглодин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Заглодин Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Заглодин Николай Иванович
Отец ребёнка: Заглодин Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Заглодин Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Заглодин Иван Прохорович
Смерть
1896