Заглодина (Соколова) Неонила Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заглодина (Соколова) Неонила Алексеева

Место рождения

Усова, Богородский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Усова, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
1846

Муж: Заглодин Иван Прохорович

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Заглодин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Заглодин Иван Прохорович

Рахманово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Заглодин Николай Иванович

Отец ребёнка: Заглодин Иван Прохорович

Рахманово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Заглодин Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Заглодин Иван Прохорович

Рахманово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1896
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
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