Решитинский? Нестор Викентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решитинский? Нестор Викентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1862

Жена: (Сташкевич Решитинская?) Евфимия Павлова

[Witnesses: Швабов дв. Григорий Петров Шваб Заставский и Готова дв. Андрей Лукин Барановский; Сташек дв. Дамиян Иванов Сташкевич и Овруча мещ. Иван Дамиянов Братецкий?]
Смерть
Неизвестно

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