Решитинский? Нестор Викентиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1862
[Witnesses: Швабов дв. Григорий Петров Шваб Заставский и Готова дв. Андрей Лукин Барановский; Сташек дв. Дамиян Иванов Сташкевич и Овруча мещ. Иван Дамиянов Братецкий?]
Смерть
Неизвестно