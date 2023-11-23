Ксения Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Козма Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Рождение ребёнка
1773
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Смерть
Неизвестно