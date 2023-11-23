Ксения Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Козма Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Рождение ребёнка
1773

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Смерть
Неизвестно

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