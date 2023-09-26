Дмитрий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1884
Сын: Яков Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
19.01.1888
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
отец - уволенный в запас солдат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Трофимова
Смерть
Неизвестно