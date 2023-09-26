Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
19.01.1888

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
отец - уволенный в запас солдат
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Трофимова

Смерть
Неизвестно
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