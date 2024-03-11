Глазов Лев Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазов Лев Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Глазов Сергей

Мать: Глазова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазова Валентина Львовна

Мать ребёнка: Глазова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазова Нина Львовна

Мать ребёнка: Глазова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазов Владимир Львович

Мать ребёнка: Глазова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазова Валентина

Смерть
Неизвестно
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