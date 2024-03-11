Глазов Лев Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Глазов Сергей
Мать: Глазова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазова Валентина Львовна
Мать ребёнка: Глазова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазова Нина Львовна
Мать ребёнка: Глазова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глазова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазова Валентина
Смерть
Неизвестно