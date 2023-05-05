Бурцев Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцев Виктор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурцева (Олейник) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
02.02.1985

Дочь: Бурцева Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Бурцева (Олейник) Наталья Николаевна

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