Бурцев Виктор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурцева (Олейник) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1985
Дочь: Бурцева Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Бурцева (Олейник) Наталья Николаевна