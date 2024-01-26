Куприн Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1986
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1986
Отец: Куприн Андрей Викторович
Мать: Куприна Элла Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.2017
Сын: Куприн Александр Андреевич
Мать ребёнка: Куприна (Новохатская) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.2020
Мать ребёнка: Куприна (Новохатская) Ирина Николаевна