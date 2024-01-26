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Куприн Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1986

Отец: Куприн Андрей Викторович

Мать: Куприна Элла Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприна (Новохатская) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.2017

Сын: Куприн Александр Андреевич

Мать ребёнка: Куприна (Новохатская) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.2020

Сын: Куприн Артем Андреевич

Мать ребёнка: Куприна (Новохатская) Ирина Николаевна

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