Неизвестно Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Фекла Васильевна

Неизвестно Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Дубинин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Дубинин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Струганова (Дубинина) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Дубинин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.