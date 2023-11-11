Неизвестно Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Дубинин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Дубинин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Струганова (Дубинина) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Дубинин Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно