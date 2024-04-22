Максимов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1800
Сын: Максимов Стефан Григорьевич
Мать ребёнка: Максимова Параскева
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Максимова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Максимова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Параскева
Смерть
Неизвестно