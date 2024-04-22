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Максимов Григорий Васильевич

Место рождения

Летнереченский, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Летнереченский, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1800

Сын: Максимов Стефан Григорьевич

Мать ребёнка: Максимова Параскева

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Максимова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Максимова Параскева

Летнереченский, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Параскева

Смерть
Неизвестно
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