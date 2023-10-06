Дорош Ефимий Федорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения08.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1892
Отец: Дорош Федор Андреевич
Мать: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.05.1914
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1915
Сын: Дорош Федор Ефимович
Мать ребёнка: Дорош Евфросиния Артемовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1918
Дочь: Варвара Ефимовна
Мать ребёнка: Дорош Евфросиния Артемовна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно