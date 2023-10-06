Дорош Ефимий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорош Ефимий Федорович

Дорош Ефимий Федорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1892

Отец: Дорош Федор Андреевич

Мать: Дорош Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.05.1914

Жена: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.05.1914

Жена: Дорош Евфросиния Артемовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1915

Сын: Дорош Федор Ефимович

Мать ребёнка: Дорош Евфросиния Артемовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1918

Дочь: Варвара Ефимовна

Мать ребёнка: Дорош Евфросиния Артемовна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close