Исаев Дмитрий Акимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Инфо с сайта gwar.mil.ru Участник первой мировой войны. Должность/Звание ратник Воинская часть 10-й стрелковый полк Место рождения Тамбовская губ., Лебедянский уезд, Куйманская вол., Грязново Причина ... Показать все
Смерть
Неизвестно