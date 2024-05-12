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Верещагин Пимен Лифантьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Верещагин Лифантий Агеевич

Мать: Верещагина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котляр (Верещагина) Екатерина Пименовна

Мать ребёнка: Верещагина Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина Матрена Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Участник Первой Мировой Войны рядовой Воинская часть 300-й пехотный Заславский полк. Ранен под Кмыштово 4.05.1915. огнестрельное ранение левой кисти.
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Верещагина) Аграпина Пименовна

Мать ребёнка: Верещагина Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1929

Сын: Верещагин Леонид Пименович

Мать ребёнка: Верещагина Матрена Ивановна

Смерть
1935

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