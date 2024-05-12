Верещагин Пимен Лифантьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1935
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котляр (Верещагина) Екатерина Пименовна
Мать ребёнка: Верещагина Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Участник Первой Мировой Войны рядовой Воинская часть 300-й пехотный Заславский полк. Ранен под Кмыштово 4.05.1915. огнестрельное ранение левой кисти.
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Верещагина) Аграпина Пименовна
Мать ребёнка: Верещагина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1929
Сын: Верещагин Леонид Пименович
Мать ребёнка: Верещагина Матрена Ивановна
Смерть
1935