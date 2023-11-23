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Дубровский Иван Афанасьев

Место рождения

с. Флоровское в Юхти, Углического уезда

Дата рождения

1772

Дата смерти

После 1839

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Афанасий Кондратьев

Мать: Евдокия Яковлева

Дубровский Иван Афанасьевич (1772 — ?) Родился в семье дьячка села Флоровского в Юхти Угличского уезда Афанасия Кондратьевича. 9 мая 1791 года определен дьячком к церкви села Христорождественского на ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дубровская) Ксения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда
Работа или профессия
09.05.1791
определен дьячком
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Дубровский) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мария Семенова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Дубровская) Мария Иванова

Мать ребёнка: Мария Семенова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Черемовский Семён Иванов

Мать ребёнка: Мария Семенова

Черемовский Семен Иванович (1806 — ?) Родился в семье дьячка села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Ивана Дубровского. Из среднего отделения Ярославской духовной семинарии, в 1830 году... Показать все
Рождение ребёнка
1809

Сын: Дубровский Алексей Иванов

Мать ребёнка: Мария Семенова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова

Мать ребёнка: Мария Семенова

Смерть
После 1839

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