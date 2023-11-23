Дубровский Иван Афанасьев
Место рожденияс. Флоровское в Юхти, Углического уезда
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Афанасий Кондратьев
Мать: Евдокия Яковлева
Дубровский Иван Афанасьевич (1772 — ?) Родился в семье дьячка села Флоровского в Юхти Угличского уезда Афанасия Кондратьевича. 9 мая 1791 года определен дьячком к церкви села Христорождественского на ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда
Работа или профессия
09.05.1791
определен дьячком
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Дубровский) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Дубровская) Мария Иванова
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Мария Семенова
Черемовский Семен Иванович (1806 — ?) Родился в семье дьячка села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Ивана Дубровского. Из среднего отделения Ярославской духовной семинарии, в 1830 году... Показать все
Рождение ребёнка
1809
Сын: Дубровский Алексей Иванов
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова
Мать ребёнка: Мария Семенова
Смерть
После 1839