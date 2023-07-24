Сенчукова Ломакина Светлана Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1966
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1966
Отец: Ломакин Вячеслав
Мать: Ломакина Ольга
Рождение ребёнка
24.03.1987
Сын: Сенчуков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Сенчуков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.08.1990
Сын: Сенчуков Сергей Алексаднрович
Отец ребёнка: Сенчуков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.04.1998
Сын: Сенчуков Николай Александрович
Отец ребёнка: Сенчуков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короленко Ольга Александровна
Отец ребёнка: Сенчуков Александр Дмитриевич