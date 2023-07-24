Сенчукова Ломакина Светлана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенчукова Ломакина Светлана Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1966

Отец: Ломакин Вячеслав

Мать: Ломакина Ольга

Рождение ребёнка
24.03.1987

Сын: Сенчуков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Сенчуков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.08.1990

Сын: Сенчуков Сергей Алексаднрович

Отец ребёнка: Сенчуков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.04.1998

Сын: Сенчуков Николай Александрович

Отец ребёнка: Сенчуков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короленко Ольга Александровна

Отец ребёнка: Сенчуков Александр Дмитриевич

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