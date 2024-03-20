Götz Richard Zwi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGötz Richard Zwi

Götz Richard Zwi

Место рождения

Berlin / - / Stadt Berlin

Дата рождения

04.01.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1882 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1909

Отец: Götz ?

Мать: Götz Adela

Berlin / - / Stadt Berlin
Бракосочетание
31.03.1935

Жена: Götz גץ Judith Alise עליזה

Рождение ребёнка
17.11.1936

Сын: גץ ראובן

Мать ребёнка: Götz גץ Judith Alise עליזה

הרצליה, ישראל, (פלסטינה)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Götz גץ Judith Alise עליזה

Эмиграция
Неизвестно
Palestine
Место жительства
Неизвестно
Berlin, Stadt Berlin
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close