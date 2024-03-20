Götz Richard Zwi
Место рожденияBerlin / - / Stadt Berlin
Дата рождения04.01.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1909
Отец: Götz ?
Мать: Götz Adela
Berlin / - / Stadt Berlin
Бракосочетание
31.03.1935
Рождение ребёнка
17.11.1936
Сын: גץ ראובן
Мать ребёнка: Götz גץ Judith Alise עליזה
הרצליה, ישראל, (פלסטינה)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Götz גץ Judith Alise עליזה
Эмиграция
Неизвестно
Palestine
Место жительства
Неизвестно
Berlin, Stadt Berlin
Смерть
Неизвестно