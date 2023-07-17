Сабитова Яна Абдалахетьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сабитов Абдулахать Абдулханович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турбин Кирилл Александрович
Рождение ребёнка
27.07.2016
Дочь: Пылайкина Валерия Константиновна
Отец ребёнка: Пылайкин Константин Валерьевич