Сабитова Яна Абдалахетьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабитова Яна Абдалахетьевна

Сабитова Яна Абдалахетьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

2016 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабитов Абдулахать Абдулханович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пылайкин Константин Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турбин Кирилл Александрович

Рождение ребёнка
27.07.2016

Дочь: Пылайкина Валерия Константиновна

Отец ребёнка: Пылайкин Константин Валерьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.